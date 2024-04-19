G7 укотре застерегла Іран від надання Росії балістичних ракет

Міністри закордонних справ "Групи семи" зажадали від Ірану утриматись від відправлення Росії балістичних ракет, попередивши про "нові та значні кроки", які це може за собою тягти.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в комюніке за підсумками засідання G7 на італійському острові Капрі 19 квітня.

Представники "Групи семи" висловили "надзвичайну стурбованість" повідомленнями про те, що Іран розглядає можливість передачі Росії балістичних ракет і пов'язаних технологій. Вони закликали Іран утриматись від такого кроку, який означатиме "суттєву матеріальну ескалацію" його підтримки війни Росії в Україні.

"Якщо Іран продовжить надавати балістичні ракети або пов'язані з ними технології Росії, ми готові швидко й скоординовано відреагувати на це, зокрема шляхом нових і значних заходів проти Ірану", – йдеться в комюніке.

Двоє західних посадовців на умовах анонімності заявили журналістам, що серед заходів проти Ірану, які розглядають G7, є обмеження польотів для авіакомпанії Iran Air, хоча юридичні моменти такого кроку все ще не вирішені.

Західна розвідка раніше говорила, що має інформацію про домовленість Ірану та Росії з передання балістичних ракет, але поки не бачила ознак, що воно вже відбулось.

Нагадаємо, голови МЗС країн "Групи семи" за підсумками зустрічі підтвердили намір і надалі запроваджувати санкції проти Росії, фізичних осіб та компаній із третіх країн, які їй допомагають.

Вони також обіцяютть посилити протиповітряну оборону України, проти якої РФ веде загарбницьку війну.