G7 в очередной раз предостерегла Иран от предоставления России баллистических ракет

Министры иностранных дел "Группы семи" потребовали от Ирана воздержаться от отправки России баллистических ракет, предупредив о "новых и значительных шагах", которые это может за собой повлечь.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в коммюнике по итогам заседания G7 на итальянском острове Капри 19 апреля.

Представители "Группы семи" выразили "чрезвычайную обеспокоенность" сообщениями о том, что Иран рассматривает возможность передачи России баллистических ракет и связанных технологий. Они призвали Иран воздержаться от такого шага, который будет означать "существенную материальную эскалацию" его поддержки войны России в Украине.

"Если Иран продолжит предоставлять баллистические ракеты или связанные с ними технологии России, мы готовы быстро и скоординировано отреагировать на это, в частности путем новых и значительных мер против Ирана", – говорится в коммюнике.

Двое западных чиновников на условиях анонимности заявили журналистам, что среди мер против Ирана, которые рассматривают G7, является ограничение полетов для авиакомпании Iran Air, хотя юридические моменты такого шага все еще не решены.

Западная разведка ранее говорила, что располагает информацией о договоренности Ирана и России по передаче баллистических ракет, но пока не видела признаков, что оно уже состоялось.

Напомним, главы МИД стран "Группы семи" по итогам встречи подтвердили намерение и в дальнейшем вводить санкции против России, физических лиц и компаний из третьих стран, которые ей помогают.

Они также обещают усилить противовоздушную оборону Украины, против которой РФ ведет захватническую войну.