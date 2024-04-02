Санду обговорила зі спецпредставницею США роль Молдови у відбудові України

Президентка Молдови Мая Санду провела зустріч зі спеціальною представницею США з питань відбудови України Пенні Пріцкер, під час якої наголосила на важливості продовження допомоги Сполучених Штатів Україні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила адміністрація президентки.

У заяві йдеться, що дискусія була зосереджена на ролі, яку Молдова може відіграти в процесі відновлення України.

В адміністрації Санду зазначили, що автомобільні та залізничні дороги на території Молдови можуть полегшити сполучення між Україною та Румунією та рештою Євросоюзу, стимулюючи регіональну торгівлю та нашу економіку.

Крім того, йдеться в заяві, Кишинів готовий приймати компанії, які беруть участь у відновленні України, щоб полегшити їхній доступ та подальші інвестиції в сусідню країну.

Посадовці також обговорили, як війна РФ против України вплинула на громадян та бізнес Молдови.

Раніше президентка Молдови Мая Санду закликала до більшої підтримки України, яка зараз бореться проти російської агресії.

Наприкінці лютого президент України Володимир Зеленський поговорив із Санду про спроби Росії дестабілізувати ситуацію в Придністров’ї.