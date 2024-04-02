Санду обсудила со спецпредставителем США роль Молдовы в восстановлении Украины

Президент Молдовы Майя Санду провела встречу со специальным представителем США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер, во время которой подчеркнула важность продолжения помощи Соединенных Штатов Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила администрация президента.

В заявлении говорится, что дискуссия была сосредоточена на роли, которую Молдова может сыграть в процессе восстановления Украины.

В администрации Санду отметили, что автомобильные и железнодорожные дороги на территории Молдовы могут облегчить сообщение между Украиной и Румынией и остальными Евросоюза, стимулируя региональную торговлю и нашу экономику.

Кроме того, говорится в заявлении, Кишинев готов принимать компании, которые участвуют в восстановлении Украины, чтобы облегчить их доступ и дальнейшие инвестиции в соседнюю страну.

Чиновники также обсудили, как война РФ против Украины повлияла на граждан и бизнес Молдовы.

Ранее президент Молдовы Майя Санду призвала к большей поддержке Украины, которая сейчас борется против российской агрессии.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский поговорил с Санду о попытках России дестабилизировать ситуацию в Приднестровье.