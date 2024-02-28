Зеленський поговорив з президенткою Молдови про події в Придністров’ї
Президент Володимир Зеленський на полях саміту "Україна – Південно-Східна Європа", який відбувся в столиці Албанії Тирані 28 лютого, зустрівся з молдовською президенткою Маєю Санду.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомив Офіс президента.
Лідери України та Молдови обговорили "нещодавні події" в невизнаному Придністров’ї, спроби Росії дестабілізувати там ситуацію та "дієві інструменти протистояння впливу країни-агресора", йдеться в повідомленні.
Окремо Зеленський та Санду розглянули роботу транспортних коридорів для експорту української продукції територією Молдови.
Також сторони обговорили інтеграцію України та Молдови в ЄС та домовилися про "подальшу взаємну підтримку та координацію зусиль" на шляху до членства.
Нагадаємо, 28 лютого так звані "депутати" усіх рівнів у невизнаному Придністров’ї зібралися на з’їзд і на ньому ухвалили заклик до Росії з проханням "захисту від тиску Молдови", звернувшись також до низки міжнародних організацій.
В уряді Молдови назвали пропагандистськими заяви у заклику з’їзду "депутатів" невизнаного Придністров’я до Росії, де вони звинуватили Молдову в тиску та "економічній війні".
Перед з’їздом лунали побоювання, що "депутати" можуть закликати Москву приєднати невизнаний регіон до Росії, але на рівні офіційних заяв у Кишиневі, Києві і Тирасполі такі припущення заперечували.
"ЄвроПравда" детально розповідала про це у статті: Придністров’я починає небезпечну гру. Про що сепаратисти Молдови проситимуть Путіна.
Дивіться також відеоблог з депутатом парламенту Молдови на цю тему.