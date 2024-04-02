В Албанії через падіння авто в річку загинули 8 осіб: жертви могли бути мігрантами

Внаслідок падіння автомобіля на південному сході Албанії загинули восьмеро осіб, серед яких семеро могли бути мігрантами, а ще один – місцевий водій.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

За даними поліції, водій автомобіля не впорався з керуванням та з'їхав у річку Вйоса приблизно за 240 кілометрів на південний схід від столиці Тирани близько 4 години ранку у вівторок.

Підозрюють, що семеро жертв були "вихідцями з третіх країн", як правоохоронці називають нелегальних мігрантів.

Албанія не є основним маршрутом для мігрантів, але невеликі групи з арабських країн або Азії використовують її, щоб дістатися Італії морем або інших сусідніх країн суходолом.

У 2019 році Албанія стала першою країною, яка не є членом Євросоюзу, де офіцери прикордонного агентства ЄС Frontex охороняють її кордони на півдні та сході, які зазвичай перетинають мігранти, та борються з транскордонною злочинністю.

Нагадаємо, парламент Албанії у лютому ратифікував міграційну угоду з Італією, яка дозволяє їй будувати центри для утримання мігрантів у балканській країні.

Брюссель заявив, що італійські плани не порушують законодавство Європейського Союзу.

Сенат Італії 15 лютого остаточно схвалив суперечливу угоду з Албанією.

Правозахисні групи висловили занепокоєння тим, що Італія передає свої міжнародні зобов'язання на аутсорсинг.