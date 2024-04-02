В Албании из-за падения авто в реку погибли 8 человек: жертвы могли быть мигрантами

В результате падения в реку автомобиля на юго-востоке Албании погибли восемь человек, среди которых семь могли быть мигрантами, а один человек – местным водителем.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

По данным полиции, водитель автомобиля не справился с управлением и съехал в реку Вьоса примерно в 240 километрах к юго-востоку от столицы Тираны около 4 часов утра во вторник.

Подозревают, что семь жертв были "выходцами из третьих стран", как правоохранители называют нелегальных мигрантов.

Албания не является основным маршрутом для мигрантов, но небольшие группы из арабских стран или Азии используют ее, чтобы добраться до Италии по морю или в другие соседние страны по суше.

В 2019 году Албания стала первой страной, не входящей в Евросоюз, где офицеры пограничного агентства ЕС Frontex охраняют ее границы от мигрантов на юге и востоке.

Напомним, парламент Албании в феврале ратифицировал миграционное соглашение с Италией, которое позволяет Риму строить центры для содержания мигрантов в балканской стране.

Правозащитные группы выразили обеспокоенность тем, что Италия передает свои международные обязательства на аутсорсинг.

Брюссель заявил, что итальянские планы не нарушают законодательство Европейского Союза.

Сенат Италии окончательно одобрил спорное соглашение с Албанией 15 февраля.