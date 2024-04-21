ЗМІ: США можуть вперше запровадити санкції проти підрозділу ЦАХАЛу

Підрозділ Армії оборони Ізраїлю може вперше зіткнутися з санкціями США через поводження з палестинцями на окупованому Західному березі річки Йордан.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Офіційні особи Державного департаменту США підтвердили, що готуються запровадити санкції проти батальйону Армії оборони Ізраїлю "Нецах Єгуда", який звинувачують у серйозних порушеннях прав людини через поводження з палестинцями, повідомляють ізраїльські ЗМІ.

Цей надзвичайно важливий крок, який стане першим випадком, коли уряд США атакує підрозділ ЦАХАЛу, негайно викликав гнів серед ізраїльських політичних лідерів, які пообіцяли йому протистояти.

Ізраїльська газета Haaretz повідомила в неділю, що США також розглядають аналогічні кроки проти інших поліцейських і військових підрозділів.

Санкції, які будуть запроваджені відповідно до закону Ліхі 1997 року, заборонятимуть передачу американської військової допомоги підрозділу та не дозволятимуть солдатам і офіцерам брати участь у навчанні з армією США або в програмах, які фінансуються США.

Згідно з даними представників охорони здоров'я в Газі, ці плани були оприлюднені після того, як ізраїльські удари по місту Рафах на півдні Гази в суботу ввечері вбили 18 людей, у тому числі 14 дітей.

Новина про можливі санкції проти батальйону "Нецах Єгуда" з’явилася після заяви держсекретаря США Ентоні Блінкена в п’ятницю про те, що він прийняв "рішення" щодо заяви про порушення Ізраїлем закону Ліхі, який забороняє надання військової допомоги поліції чи підрозділам армії, які грубо порушують права людини.

З моменту прийняття закону допомога США була заблокована сотням підрозділів по всьому світу, звинувачених у порушеннях прав людини.

Батальйон "Нецах Єгуда", який входить до складу бригади "Кфір", спочатку був створений у 1999 році, щоб задовольнити релігійні переконання новобранців з ультраортодоксальних і національних релігійних громад, у тому числі з екстремістських поселень, і історично був розгорнутий переважно на Західному березі річки Йордан.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу 19 квітня затвердила санкції проти чотирьох фізичних та двох юридичних ізраїльських осіб, які причетні до порушення прав палестинського населення на Західному березі річки Йордан.

Після нападу ХАМАС на Ізраїль на палестинських територіях Західного берегу річки Йордан активізувались екстремістські ізраїльські поселенці, які залякують і переслідують місцеве палестинське населення.

У зв’язку з цим країни Заходу, зокрема, США та Британія, запроваджували санкції проти ізраїльських поселенців, Франція забороняла їм в’їзд.