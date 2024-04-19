ЄС наклав нові санкції на ізраїльських поселенців на Західному березі річки Йордан

Рада Європейського Союзу 19 квітня затвердила санкції проти чотирьох фізичних та двох юридичних ізраїльських осіб, які причетні до порушення прав палестинського населення на Західному березі річки Йордан.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в заяві Ради ЄС.

Під нові санкції ЄС потрапили праворадикальна єврейська група "Лехава", та радикальна молодіжна група "Молодь пагорбів", члени яких "відомі насильницькими діями проти палестинців та їхніх сіл на Західному березі річки Йордан".

Усанкційному списку ЄС фігурують двоє провідних членів "Молоді пагорбів" Меїр Еттінгер та Еліша Єред, а також Нерія Бен Пазі й Інон Леві – усі вони, за даними Ради Євросоюзу, причетні до смертельних нападів на палестинців.

Санкції проти них були запроваджені в межах глобального режиму санкцій ЄС у сфері прав людини, який тепер налічує 108 підсанкційних фізичних та юридичних осіб і 28 організацій з різних країн.

Після нападу ХАМАС на Ізраїль на палестинських територіях Західного берегу річки Йордан активізувались екстремістські ізраїльські поселенці, які залякують і переслідують місцеве палестинське населення.

У зв’язку з цим країни Заходу, зокрема, США та Британія, запроваджували санкції проти ізраїльських поселенців, Франція забороняла їм в’їзд.