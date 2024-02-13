Франція заборонить в'їзд екстремістським ізраїльським поселенцям на Західному березі

Франція заборонить в'їзд до країни 28 екстремістським ізраїльським поселенцям, які нападали на палестинське цивільне населення на Західному березі річки Йордан.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Як йдеться у заяві міністерства закордонних справ країни, ці заходи вживаються у зв'язку з тим, що насильство, скоєне поселенцями проти палестинського населення, "збільшилося в останні місяці".

"Франція підтверджує своє рішуче засудження цього неприйнятного насильства", – зазначає МЗС, не називаючи імена осіб.

Відомство також вказало, що колонізація є незаконними діями згідно з міжнародним правом та має бути припинена.

"Її продовження несумісне зі створенням життєздатної палестинської держави, що є єдиним рішенням для того, щоб ізраїльтяни та палестинці могли жити пліч-о-пліч у мирі і безпеці", – йдеться в заяві.

Напередодні уряд Великої Британії запровадив нові санкції проти декількох екстремістських ізраїльських поселенців, які нападали на палестинське цивільне населення.

Раніше повідомляли, що США не планують запроваджувати економічні санкції проти посадовців Ізраїлю після застосування Вашингтоном обмежень проти ізраїльських поселенців, причетних до насильницьких нападів на палестинців на Західному березі річки Йордан.

Перед цим президент США Джо Байден підписав указ, що дозволяє США запровадити нові санкції проти ізраїльських поселенців на Західному березі річки Йордан, причетних до насильницьких нападів на палестинців.

Водночас Франція пропонує запровадити аналогічні заходи на рівні Європейського Союзу.