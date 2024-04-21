СМИ: США могут впервые ввести санкции против подразделения ЦАХАЛа

Подразделение Армии обороны Израиля может впервые столкнуться с санкциями США из-за обращения с палестинцами на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Официальные лица Государственного департамента США подтвердили, что готовятся ввести санкции против батальона Армии обороны Израиля "Нецах Иегуда", обвиняемого в серьезных нарушениях прав человека из-за обращения с палестинцами, сообщают израильские СМИ.

Этот чрезвычайно важный шаг, который станет первым случаем, когда правительство США атакует подразделение ЦАХАЛа, немедленно вызвало гнев среди израильских политических лидеров, пообещавших ему противостоять.

Израильская газета Haaretz сообщила в воскресенье, что США также рассматривают аналогичные шаги против других полицейских и военных подразделений.

Санкции, которые будут введены в соответствии с законом Лихи 1997 года, будут запрещать передачу американской военной помощи подразделению и не разрешать солдатам и офицерам участвовать в обучении с армией США или в программах, финансируемых США.

Согласно данным представителей здравоохранения в Газе, эти планы были обнародованы после того, как израильские удары по городу Рафах на юге Газы в субботу вечером убили 18 человек, в том числе 14 детей.

Новость о возможных санкциях против батальона "Нецах Иегуда" появилась после заявления госсекретаря США Энтони Блинкена в пятницу о том, что он принял "решение" относительно заявления о нарушении Израилем закона Лихи, запрещающего оказание военной помощи полиции или подразделениям армии, грубо нарушающие права человека.

С момента принятия закона помощь США была заблокирована сотнями подразделений по всему миру, обвиняемых в нарушениях прав человека.

Входящий в состав бригады "Кфир" батальон "Нецах Иегуда" первоначально был создан в 1999 году, чтобы удовлетворить религиозные убеждения новобранцев из ультраортодоксальных и национальных религиозных общин, в том числе из экстремистских поселений, и исторически был развернут преимущественно на Западном берегу Иордан.

Напомним, Совет Европейского Союза 19 апреля утвердил санкции против четырех физических и двух юридических израильских лиц, причастных к нарушению прав палестинского населения на Западном берегу реки Иордан.

После нападения ХАМАС на Израиль на палестинских территориях Западного берега реки Иордан активизировались экстремистские израильские поселенцы, которые запугивают и преследуют местное палестинское население.

В связи с этим страны Запада, в частности, США и Британия, вводили санкции против израильских поселенцев, Франция запрещала им въезд.