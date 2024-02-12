Британія ввела нові санкції проти екстремістських ізраїльських поселенців на Західному березі

Уряд Великої Британії запровадив нові санкції проти декількох екстремістських ізраїльських поселенців, які нападали на палестинське цивільне населення.

Про це оголосив у понеділок міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон, повідомляє "Європейська правда".

Санкції передбачають заморожування активів, а також заборону на в'їзд і видачу віз тим, "хто вчинив порушення прав людини проти палестинських громад на Західному березі річки Йордан".

Кемерон сказав, що санкції накладають обмеження на тих, хто причетний до найбільш кричущих порушень прав людини.

"Ми повинні чітко розуміти, що тут відбувається. Екстремістські ізраїльські поселенці погрожують палестинцям, часто під дулом пістолета, і змушують їх покинути землю, яка по праву належить їм. Така поведінка є незаконною і неприйнятною", – заявив Кемерон.

У незвично різкій для британського уряду заяві, що анонсує цей крок, сказано, що бездіяльність Ізраїлю у цьому контексті є незаконною і неприйнятною.

"Бездіяльність Ізраїлю призвела до майже повної безкарності екстремістів-поселенців на Західному березі річки Йордан", – йдеться у заяві.

Про санкції оголошено на тлі все більшого занепокоєння уряду Британії щодо наступу Ізраїлю на сектор Гази.

Кемерон заявив у понеділок, що він глибоко стурбований перспективою наземного наступу на півдні Гази в місті Рафах.

Наприкінці минулого тижня глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що понад мільйон цивільних осіб, які скупчилися в місті Рафах на півдні сектора Гази, зможуть евакуюватися до того, як Армія оборони Ізраїлю почне там діяти.

Однак головний дипломат ЄС Жозеп Боррель висловив стурбованість планами Ізраїлю наступати на Рафах через можливі наслідки для цивільних, як і глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, а президент США Джо Байден поспілкувався у зв’язку з цим з Нетаньягу.