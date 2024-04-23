CNN: Більшість зброї з першого пакета США для України – вже на складах Німеччини і Польщі

Більшість озброєнь з нового пакета допомоги США для України вже перебуває на складах Німеччини і Польщі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN з посиланням на американське джерело, знайоме з наданням військової допомоги Україні.

Хоча американські офіційні особи не говорять про це відкрито, джерело повідомило, що значна частина цієї допомоги вже розміщена на складах у Німеччині та Польщі, що, очевидно, скоротить час, необхідний для її доставки в Україну.

Джерело також повідомило, що артилерійські снаряди будуть одними з перших матеріалів, які будуть доставлені в Україну.

Зазначається, що після перетину кордону українські посадовці намагатимуться доставити матеріали туди, де вони потрібні, якомога швидше – але це все одно становитиме значну логістичну проблему з огляду на величезну кількість відповідного озброєння.

Тому, йдеться у матеріалі CNN, навіть зі швидким схваленням першого пакета допомоги перевага, яку зараз має Росія, не буде усунута негайно.

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників США проголосувала за законопроєкт про іноземну допомогу для України.

Лідер демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за законопроєкт у вівторок, 23 квітня.

Член комітету з питань закордонних справ Палати представників США демократ Білл Кітінг під час візиту до Києва заявив, що новий пакет військової допомоги після рішення Конгресу надійде "швидше, ніж будь-хто вважає можливим".

Посол України Оксана Маркарова не виключила, що перший пакет американських озброєнь може надійти в Україну вже у квітні.

ЗМІ повідомляли, що США готують"більший, ніж зазвичай" пакет військової допомоги для Києва.