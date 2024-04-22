Конгресмен: Україна отримає нову зброю від США "швидше, ніж вважається можливим"

Член комітету з питань закордонних справ Палати представників США демократ Білл Кітінг запевнив, що військова допомога в межах нового фінансування після його схвалення Конгресом надійде "швидше, ніж будь-хто вважає можливим".

Про це він сказав під час зустрічі з журналістами в Києві 22 квітня, передає з місця кореспондент "Європейської правди".

Кітінг розповів про зустрічі делегації Палати представників із військовими 82-ої повітряно-десантної дивізії, які, за словами конгресмена, "готувались до цього" (ухвалення додаткового фінансування для України. – Ред.).

"І зброя, яка прибуде сюди, прибуде сюди швидше, ніж, я думаю, будь-яка армія могла б мобілізуватися, щоб доставити її сюди. Частина зброї може бути за кілька днів, частина – за кілька тижнів. Ми не знаємо графіка. І навіть якби знали, то нікому б не сказали, тому що це може вплинути на стратегію війни", – додав Кітінг.

Його колега, республіканець Том Кейн нагадав, що проголосований у Палаті представників законопроєкт вперше закликає до передання ракет ATACMS дальністю 300 кілометрів, "низки інших артилерійських систем та інших видів специфічних озброєнь".

"Є люди, які знають як тут, так і в Сполучених Штатах, що буде включене в ці пакети (військової допомоги. – Ред.). У нас є запевнення як у Сполучених Штатах, так і в нашій країні, що люди зможуть використати озброєння, яке буде надіслане, дуже і дуже швидко", – підкреслив Кейн.

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників США проголосувала за законопроєкт про іноземну допомогу для України.

Лідер демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за законопроєкт у вівторок, 23 квітня.

Про те, що включили у законодавство щодо допомоги Україні, читайте у статті: Конгрес готує перемогу України. Як США планують змінити бюджет та правила підтримки ЗСУ. Дивіться також відеопояснення з деталями нового проєкту з допомогою Україні.