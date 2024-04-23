Большинство вооружений из нового пакета помощи США для Украины уже находятся на складах Германии и Польши.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN со ссылкой на американский источник, знакомый с предоставлением военной помощи Украине.

Хотя американские официальные лица не говорят об этом открыто, источник сообщил, что значительная часть этой помощи уже размещена на складах в Германии и Польше, что, очевидно, сократит время, необходимое для ее доставки в Украину.

Источник также сообщил, что артиллерийские снаряды будут одними из первых материалов, которые будут доставлены в Украину.

Отмечается, что после пересечения границы украинские чиновники будут пытаться доставить материалы туда, где они нужны, как можно быстрее – но это все равно составит значительную логистическую проблему, учитывая огромное количество соответствующего вооружения.

Поэтому, говорится в материале CNN, даже с быстрым одобрением первого пакета помощи преимущество, которое сейчас имеет Россия, не будет устранено немедленно.

Напомним, 20 апреля Палата представителей США проголосовала за законопроект об иностранной помощи для Украины.

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что Сенат будет голосовать за законопроект во вторник, 23 апреля.

Член комитета по иностранным делам Палаты представителей США демократ Билл Китинг во время визита в Киев заявил, что новый пакет военной помощи после решения Конгресса поступит "быстрее, чем кто-либо считает возможным".

Посол Украины Оксана Маркарова не исключила, что первый пакет американских вооружений может поступить в Украину уже в апреле.

СМИ сообщали, что США готовят "больший, чем обычно" пакет военной помощи для Киева.