Розвідка Нідерландів: Торік у Європі зірвали щонайменш 10 ісламістських терактів

Розвідка Нідерландів повідомила, що спецслужби за 2023 рік зірвали щонайменш 10 джихадистських терактів у Європі.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Розвідувальне агентство AIVD у річній доповіді повідомило, що спецслужби європейських країн за попередній рік зірвали щонайменш 10 ісламістських терактів.

Ключовими факторами, які підвищили загрозу терактів, вважають акції зі спаленням Корану та війну між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС, що спалахнула після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Серед нападів, які вдалося відвернути, були ідеї нападів з ножем на випадкових перехожих і теракти біля конкретних будівель чи на певних масових заходах.

Нагадаємо, найбільш гучними ісламістськими терактами 2023 року стали напад з ножем біля школи у Франції та вбивство двох шведських вболівальників у Брюсселі.

Як відомо, Франція готує масштабні заходи безпеки у рамках підготовки до літніх Олімпійських ігор.