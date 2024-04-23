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Розвідка Нідерландів: Торік у Європі зірвали щонайменш 10 ісламістських терактів

Новини — Вівторок, 23 квітня 2024, 15:57 — Марія Ємець

Розвідка Нідерландів повідомила, що спецслужби за 2023 рік зірвали щонайменш 10 джихадистських терактів у Європі. 

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда". 

Розвідувальне агентство AIVD у річній доповіді повідомило, що спецслужби європейських країн за попередній рік зірвали щонайменш 10 ісламістських терактів.

Ключовими факторами, які підвищили загрозу терактів, вважають акції зі спаленням Корану та війну між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС, що спалахнула після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня. 

Серед нападів, які вдалося відвернути, були ідеї нападів з ножем на випадкових перехожих і теракти біля конкретних будівель чи на певних масових заходах. 

Нагадаємо, найбільш гучними ісламістськими терактами 2023 року стали напад з ножем біля школи у Франції та вбивство двох шведських вболівальників у Брюсселі. 

Як відомо, Франція готує масштабні заходи безпеки у рамках підготовки до літніх Олімпійських ігор. 

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