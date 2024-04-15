Макрон зізнався, що є запасні сценарії церемонії відкриття Олімпіади

Франція упевнена в успішній церемонії відкриття Олімпіади на річці Сена у липні, але французька влада підготувала й запасні варіанти церемонії, якщо цього вимагатиме оцінка безпеки.

Про це заявив французький президент Емманюель Макрон радіо RMC і BFMTV, пише "Європейська правда".

Макрон висловив упевненість, що Франція зможе успішно провести церемонію відкриття на Сені 26 липня, де близько 160 човнів вирушать 6-кілометровим маршрутом, за чим спостерігатимуть десятки тисяч людей.

"Ми можемо це зробити, і ми це зробимо", – сказав Макрон.

Але Франція, додав він, не наївна, та має запасні варіанти на випадок загроз безпеці. "Якщо ми вважаємо, що існують ризики безпеці, у нас буде "план Б" і навіть "план В", – сказав він.

Одним із варіантів, зазначив Макрон, було б обмежити церемонію центральною площею Трокадеро навпроти Ейфелевої вежі. Іншим варіантом може бути перенести подію в приміщення на стадіон "Стад де Франс".

Раніше головне управління внутрішньої безпеки Франції заявило, що стурбоване ймовірністю терористичних атак під час церемонії відкриття літніх Олімпійських ігор у Парижі.

Франція вирішила залучити військових із низки партнерських країн до заходів безпеки під час проведення ігор у Парижі.

Крім того, французькі сили безпеки перевіряють до мільйона осіб перед Олімпійськими іграми, включаючи спортсменів і людей, які живуть поруч з ключовими об'єктами інфраструктури.