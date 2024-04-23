Разведка Нидерландов: За 2023 год в Европе сорвали по меньшей мере 10 исламистских терактов
Разведка Нидерландов сообщила, что спецслужбы за 2023 год сорвали не менее 10 джихадистских терактов по всей Европе.
Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".
Разведывательное агентство AIVD в годовом докладе сообщило, что спецслужбы европейских стран за предыдущий год сорвали не менее 10 исламистских терактов.
Ключевыми факторами, которые повысили угрозу терактов, считают акции с сожжением Корана и войну между Израилем и группировкой ХАМАС, вспыхнувшую после нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября.
Среди нападений, которые удалось предотвратить, были идеи нападений с ножом на случайных прохожих и теракты возле конкретных зданий или на определенных массовых мероприятиях.
Напомним, наиболее громкими исламистскими терактами 2023 года стали нападение с ножом возле школы во Франции и убийство двух шведских болельщиков в Брюсселе.
Как известно, Франция готовит масштабные меры безопасности в рамках подготовки к летним Олимпийским играм.