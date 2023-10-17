Смертельний напад на школу у Франції: підозрюваний присягнув на вірність ІДІЛ

Глава антитерористичної прокуратури Франції Жан-Франсуа Рікар повідомив, що підозрюваний екстреміст заявив про вірність угрупованню "Ісламська держава" перед тим, як здійснити смертельний напад на школу у місті Аррас.

Заяву прокурора наводить AP, повідомляє "Європейська правда".

Рікар сказав, що поліція знайшла аудіозапис у телефоні підозрюваного.

У ньому він заявив про свою відданість "Ісламській державі" і висловив "свою ненависть до Франції, до французів, до демократії і до освіти, яку він отримав у нашій країні".

В аудіоповідомленні, записаному арабською мовою, підозрюваний також висловив підтримку мусульманам в Іраку, Азії та на палестинських територіях, але не пов'язав напад на школу із загостренням конфлікту між бойовиками угруповання ХАМАС та Ізраїлем, сказав прокурор.

За словами Рікара, двом членам сім'ї нападника, а також самому підозрюваному висунуті офіційні звинувачення в тероризмі.

З минулої п'ятниці поліція загалом затримала 13 осіб для допиту в рамках розслідування, але щодо 10 немає доказів їхніх ймовірних протиправних дій.

Нагадаємо, 13 жовтня 20-річний виходець з Чечні вбив учителя літератури й поранив ножем ще двох людей у ліцеї в місті Аррас на півночі Франції. Згодом з’ясували, що його брат вже відбуває покарання за планування терактів, а сам хлопець перебував під наглядом поліції – що, втім, не дозволило дізнатися про його наміри.

Після цього у Франції почав діяти найвищий рівень терористичної загрози, до заходів безпеки залучили 7 тисяч військових.

Президент Франції Емманюель Макрон розпорядився перевірити досьє усіх іммігрантів, яких підозрюють у радикалізації, що може бути підставою для депортації у країни походження.