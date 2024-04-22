У Німеччині затримали трьох підозрюваних у шпигунстві на користь Китаю

Незабаром після поїздки німецького канцлера Олафа Шольца до Китаю федеральний генеральний прокурор Єнс Роммель заарештував трьох ймовірних шпигунів, які могли передавати інформацію про військові технології китайській секретній службі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Слідчі заарештували 59-річного чоловіка з Бад-Гомбурга та подружжя з Дюссельдорфа рано вранці у понеділок через серйозну підозру в "діяльності агента секретної служби" та порушенні Закону про зовнішню торгівлю.

За словами федерального генерального прокурора, 59-річний головний підозрюваний Томас Р. нібито контактував зі співробітником китайської секретної служби MSS і отримав дані про "інноваційні технології, які можуть бути використані у військових цілях" у Німеччині. Для цього Р. нібито заручився допомогою подружжя Гервіга (72 роки) та Іни Ф. (58 років), які керували компанією в Дюссельдорфі.

Слідчі переконані, що компанія слугувала "середовищем для контактів і співпраці" між німецькими вченими та дослідниками.

За даними федеральної прокуратури, інформація, нібито передана офіцеру китайської розвідки, стосувалася, серед іншого, деталей сучасних машин, які можна використовувати в потужних корабельних двигунах – наприклад, у бойових кораблях.

Крім того, обвинувачені, ймовірно, придбали спеціальний лазер у Німеччині для MSS і експортували пристрій до Китаю без дозволу.

Як повідомила федеральна прокуратура, тепер обвинувачені постануть перед слідчим суддею Федерального суду, який вирішить питання про обрання попереднього ув'язнення.

Раніше повідомлялося, що китайські шпигуни націлилися на напівпровідникову, аерокосмічну та морську промисловість Нідерландів, намагаючись зміцнити збройні сили КНР.

Перед цим Сполучені Штати попросили союзників запровадити більше обмежень на обслуговування обладнання для виробництва мікросхем у Китаї, прагнучи ще більше перешкодити амбіціям Пекіна у створенні передових напівпровідників.

Водночас уряд Нідерландів почав відмовляти у видачі ліцензій компанії ASML, найбільшому постачальнику обладнання для виробників комп'ютерних чипів, на експорт багатьох своїх продуктів до Китаю під тиском США.