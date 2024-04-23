Европарламент отстранил помощника ультраправого депутата, которого подозревают в шпионаже

Европарламент отстранил помощника евродепутата от "Альтернативы для Германии" Максимилиана Кра – сотрудника европарламентария ранее задержали по подозрениям в шпионаже в пользу Китая.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Днем 23 апреля в пресс-службе Европарламента сообщили, что приостановили полномочия подозреваемого как сотрудника евродепутата.

"Учитывая серьезность обвинений, Европарламент отстранил указанное лицо, решение вступило в силу немедленно", – отметила пресс-секретарь.

Речь идет о 43-летнем помощнике Кра по имени Цзянь Г. Его подозревают в передаче агентам китайских спецслужб внутренней информации о переговорах и решениях в Европарламенте.

По информации Spiegel, речь идет в том числе об обсуждении возможного влияния Китая на критическую инфраструктуру ЕС, а также проекта резолюции о преследованиях китайскими властями религиозного движения "Фалуньгун".

Следователи подозревают, что он мог работать на китайские спецслужбы еще до того, как начал работать с Максимилианом Кра.

В партии "Альтернатива для Германии" заявили, что обеспокоены арестом помощника своего евродепутата и выдвинутыми ему обвинениями, и "будут делать все возможное для поддержки расследования".

В понедельник в Германии сообщили о задержании трех других подозреваемых в шпионаже в пользу Китая.