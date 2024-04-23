WSJ: США готують санкції проти китайських банків за допомогу РФ

Сполучені Штати готують проєкт санкцій, які можуть відрізати деякі китайські банки від світової фінансової системи, для того, щоб зупинити підтримку Пекіном російського оборонно-промислового комплексу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на поінформовані джерела.

За словами американських посадовців, санкції проти китайських банків є варіантом ескалації на випадок, якщо дипломатичні заходи не зможуть переконати Пекін обмежити експорт до РФ.

Відключення банків від доступу до долара часто використовують як крайній засіб, оскільки такі санкції часто призводять до банкрутства установ.

Це також становитиме особливий ризик для Китаю на тлі повільного відновлення економіки та зростаючого боргу. У матеріалі не вказують, проти яких саме банків можуть запровадити санкції.

Досі Вашингтон неохоче вводив санкції проти великих китайських банків, адже аналітики давно розглядають цей варіант як "ядерний" через ефект, який це може мати для світової економіки та американо-китайських відносин.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен розкритикував Китай за підтримку оборонної промисловості Росії, заявивши, що Пекін наразі є основним постачальником критично важливих компонентів для загарбницької війни, яку РФ веде проти України.

Перед цим міністерка фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен заявила, що США попередили Китай про наслідки через допомогу Росії з боку його банків та компаній у війні проти України, а також готові відповідати заходами на різке зростання дешевого експорту з КНР.

Водночас Сполучені Штати не бачать доказів того, що Китай надає Росії пряму військову підтримку.