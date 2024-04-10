Білий дім: США не мають доказів прямої військової допомоги РФ від Китаю

Сполучені Штати не бачать доказів того, що Китай надає пряму військову підтримку Росії, яка веде загарбницьку війну проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

"Ми не бачимо жодних доказів того, що вони (Китай) надають пряму військову допомогу Росії", – зазначив він.

Водночас, додав Салліван, США висловили свої занепокоєння щодо зусиль Пекіна, спрямованих на посилення військово-промислової бази РФ, нагадавши, що про це минулого тижня в Європі казав держсекретар Ентоні Блінкен.

Раніше у Державному департаменті США підтвердили, що держсекретар Ентоні Блінкен у розмовах із союзниками висловлював стурбованість характером співпраці Китаю та Росії, що, зокрема, сприяє здатності російського ВПК далі забезпечувати російську армію.

Нагадаємо, раніше FT з посиланням на неназваних посадовців повідомляли, що Блінкен у спілкуванні з колегами у ЄС і НАТО повідомив про допомогу Китаю Росії "у масштабах, що викликають занепокоєння". Йшлося, зокрема, про допомогу у виробництві оптичного обладнання, пропелентів та обладнання у космічній сфері.

Тим часом міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що під час чотириденного візиту до Китаю мала "важкі розмови" про Україну і попередила про наслідки китайські компанії, які будуть співпрацювати з російським ВПК.