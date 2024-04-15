США попередили Китай про наслідки через допомогу РФ та його економічну політику

Міністр фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен заявила, що США попередили Китай про наслідки через допомогу його банків та компаній РФ у війні проти України, а також готові відповідати заходами щодо різкого зростання дешевого експорту з КНР.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала в ефірі CNN, повідомляє Bloomberg.

Єллен наголосила, що під час її зустрічей з представниками влади КНР минулого тижня вона дала зрозуміти, що США не потерплять порушення американськиї санкцій китайськими банками чи фірмами, які допомагають РФ у її війні проти України.

"І що якщо це буде зроблено, то будуть наслідки", – попередила урядовиця.

За її словами, США також не зніматимуть "нічого з порядку денного" у відповідь на зростання виробничих потужностей Китаю, зокрема можливість введення додаткових тарифів, щоб зупинити потік дешевих товарів на американський ринок.

Відповідаючи на запитання, чи можуть США ввести додаткові тарифи, вона зазначила: "Я б не відкидала нічого в якості потенційної відповіді. Але ми дійсно хочемо відповідально управляти цими відносинами".

Єллен зауважила, що Вашингтон стурбований можливістю різкого зростання китайського експорту на ринки Сполучених Штатів в тих галузях, де Пекін має значні надлишкові потужності.

"Я дуже чітко дала зрозуміти в моїх дискусіях з ними, що це турбує не лише нас, але й інші країни, Європу, Японію та навіть країни з ринками, що розвиваються – Індію, Мексику, Бразилію", – сказала посадовиця.

Раніше міністерка фінансів звинуватила Пекін в "несправедливій економічній практиці", зокрема в жорстокому поводженні з американськими та іншими іноземними компаніями, що працюють в Китаї, і в спотворенні світових ринків шляхом субсидування перевиробництва в певних секторах.

Водночас Єллен заявила, що під час чотириденного візиту до Китаю мала "важкі розмови" про Україну.

ЗМІ повідомляли, що держсекретар США Ентоні Блінкен у спілкуванні з колегами у ЄС і НАТО повідомив, що Китай допомагає Росії "у масштабах, що викликають занепокоєння", надаючи інструментарій і технології.

Водночас Сполучені Штати не бачать доказів того, що Китай надає Росії пряму військову підтримку.