Блінкен: Китай є основним постачальником військового комплексу РФ

Державний секретар США Ентоні Блінкен розкритикував Китай за підтримку оборонної промисловості Росії, заявивши, що Пекін наразі є основним постачальником критично важливих компонентів для загарбницької війни, яку РФ веде проти України.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на пресконференції після закінчення зустрічі міністрів закордонних справ країн G7, повідомляє Reuters.

За його словами, ці зусилля КНР підживлюють найбільшу загрозу європейській безпеці з часів закінчення холодної війни.

"Коли йдеться про оборонно-промисловий комплекс РФ, основним постачальником на даний момент є Китай. Ми бачимо, як КНР ділиться верстатами, напівпровідниками, іншими товарами подвійного призначення, які допомогли Росії відновити оборонно-промислову галузь", – сказав Блінкен.

Він зауважив, що Вашингтон дуже чітко дав зрозуміти Пекіну та іншим, що вони не повинні допомагати РФ у військових діях в Україні.

"Китай не може мати і те, і інше... Ви хочете мати позитивні, дружні відносини з країнами Європи, водночас ви підживлюєте найбільшу загрозу європейській безпеці з часів закінчення холодної війни", – наголосив Блінкен.

У комюніке міністрів закордонних справ країн Групи семи та високого представника Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки зазначили, що мають намір і надалі запроваджувати санкції проти РФ, фізичних осіб та компаній із третіх країн, які їй допомагають.

Раніше міністр фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен заявила, що США попередили Китай про наслідки через допомогу Росії з боку його банків та компаній у війні проти України, а також готові відповідати заходами на різке зростання дешевого експорту з КНР.

ЗМІ повідомляли, що держсекретар США Ентоні Блінкен у спілкуванні з колегами у ЄС і НАТО сказав, що Китай допомагає Росії "у масштабах, що викликають занепокоєння", надаючи інструментарій і технології.

Водночас Сполучені Штати не бачать доказів того, що Китай надає Росії пряму військову підтримку.