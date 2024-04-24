Президентка Грузії помилувала засудженого учасника антиурядового протесту

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі помилувала 22-річного Лазаре Григоріадіса – учасника тогорічних протестів проти закону про "іноагентів", якого засудили до дев’яти років ув’язнення за нібито напад на поліцейських.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу", інформує "Європейська правда".

Раніше 12 квітня Тбіліський міський суд засудив 22-річного Лазаре Григоріадіса до 9 років позбавлення волі.

Того ж дня Зурабішвілі сказала, що ухвалила рішення про помилування Григоріадіса, позаяк не вважає, що він заслуговує на таке суворе покарання.

Тбіліський міський суд засудив 22-річного Лазаре Григоріадіса до 9 років позбавлення волі за те, що він кинув "коктейль Молотова" у бік поліції та підпалив патрульну машину під час протестів у березні 2023 року.

Крім того, Григоріадіс був засуджений до 1 року і 6 місяців позбавлення волі за завдання поранень своєму батькові. Бека Грігоріадіс у червні минулого року зашив собі рот та око на знак протесту проти незаконного утримування його сина.

Тогорічні протести проти ухвалення так званого закону про "іноагентів" призвели до того, що законодавство не було схвалене. Але у цьому році "Грузинська мрія" повторно хоче затвердити закон попри критику в ЄС.