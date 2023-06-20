У Тбілісі батько затриманого на протестах хлопця зашив рота й око: вимагає звільнити сина

Батько затриманого у Тбілісі під час протестів у березні проти російського закону про "іноагентів" Лазаре Грігоріадіса Бека у вівторок зашив собі рота й око на знак протесту проти незаконного утримування його сина.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Interpressnews.

Бека Грігоріадіс є одним із учасників акції під будівлею парламенту Грузії під назвою "Ні російській владі – громадянська непокора".

Її організатори вимагають зміни влади та звільнення політв'язнів, обіцяючи влаштовувати акції доти, доки їхні вимоги не будуть виконані.

Фото: Interpressnews

Як відомо, 21-річного Григоріадіса поліція затримала в ніч проти 29 березня, а 31 березня суд засудив його до попереднього ув'язнення.

За версією МВС, хлопець кидав "коктейлі Молотова" у співробітників поліції на мітингах 7-9 березня. Також його звинувачують у тому, що 9 березня навмисне підпалив автомобіль моделі Toyota Corolla, що належить МВС.

Правозахисники неодноразово вказували на порушення прав Грігоріадіса. Серед іншого, його називали злочинцем до оголошення вироку. Крім того, на думку адвокатів Григоріадіса, хлопця могли змусити дати свідчення, що його компрометують.

Нагадаємо, на тлі протестів парламент Грузії 10 березня провів офіційну процедуру, яка "вбила" скандальний законопроєкт про "іноагентів".