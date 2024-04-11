ЄС попередив Грузію, що закон про "іноагентів" несумісний з його цінностями

Посол Європейського Союзу в Грузії заявив у четвер, що законопроєкт про "іноземних агентів", повторно внесений до парламенту керівною партією цього тижня, є несумісним із цінностями ЄС, до якого прагне приєднатися країна.

Як пише "Європейська правда", про це посол ЄС Павел Герчинський заявив на пресконференції в Тбілісі, його слова наводить агентство Reuters.

Герчинський сказав, що законопроєкт "несумісний з нормами ЄС і цінностями ЄС".

"На нашу думку, занепокоєння щодо прозорості (неурядових організацій. – Ред.) не повинно використовуватися як виправдання для обмеження простору для організацій громадянського суспільства, для обмеження свободи слова та свободи ЗМІ", – сказав посол.

Хоча партія влади "Грузинська мрія" заявляє, що хоче приєднатися як до ЄС, так і до НАТО, останніми роками політсилу критикували за авторитарні методи правління, а також за поглиблення відносин з Росією.

У вівторок кілька тисяч протестувальників вийшли на мітинг біля парламенту, вигукуючи гасла проти законопроєкту про "іноагентів", який вони назвали "російським законом".

Критики законопроєкту порівнюють його із законом, який Кремль використовує для придушення інакомислення в Росії.

Посол США в Грузії Робін Данніган, коментуючи наміри Тбілісі схвалити законопроєкт про "іноагентів", заявила, що він відхилить країну від шляху до ЄС.

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