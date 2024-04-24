Президент Грузии помиловала осужденного участника антиправительственного протеста

Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 22-летнего Лазаре Григориадиса – участника прошлогодних протестов против закона об "иноагентах", которого приговорили к девяти годам заключения за якобы нападение на полицейских.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", информирует "Европейская правда".

Ранее 12 апреля Тбилисский городской суд приговорил 22-летнего Лазаре Григориадиса к девяти годам лишения свободы.

В тот же день Зурабишвили сказала, что приняла решение о помиловании Григориадиса, поскольку не считает, что он заслуживает такого сурового наказания.

Тбилисский городской суд приговорил 22-летнего Лазаре Григориадиса к девяти годам лишения свободы за то, что он бросил "коктейль Молотова" в сторону полиции и поджег патрульную машину во время протестов в марте 2023 года.

Кроме того, Григориадис был приговорен к одному году и шести месяцам лишения свободы за нанесение ранений своему отцу. Бека Григориадис в июне прошлого года зашил себе рот и глаз в знак протеста против незаконного содержания его сына.

Прошлогодние протесты против принятия так называемого закона об "иноагентах" привели к тому, что законодательство не было принято. Но в этом году "Грузинская мечта" повторно хочет утвердить закон, несмотря на критику в ЕС.