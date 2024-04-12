В Грузії учасника протесту проти закону про "іноагентів" засудили до 9 років позбавлення волі

Тбіліський міський суд засудив до 9 років позбавлення волі 22-річного Лазаре Григоріадіса, учасника минулорічних протестів проти ухвалення закону про "іноагентів", який цьогоріч влада Грузії знову намагається протиснути.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило "Ехо Кавказу".

За версією звинувачення, Григоріадіс кинув "коктейль Молотова" у бік поліції та підпалив патрульну машину під час протестів у березні 2023 року.

За ці злочини у Грузії передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 11 років.

Крім того, Григоріадіс був засуджений до 1 року і 6 місяців позбавлення волі за завдання поранень своєму батькові. Бека Грігоріадіс у червні минулого року зашив собі рот та око на знак протесту проти незаконного утримування його сина.

31 березня виповнився рік, як Григоріадіс перебуває у попередньому ув'язненні. 22 роки йому виповнилося у в'язниці.

Григоріадіса затримала поліція минулоріч у ніч на 29 березня.

Минулорічні протести проти ухвалення так званого закону про "іноагентів" призвели до того, що законодавство не було схвалене. Але у цьому році "Грузинська мрія" повторно хоче затвердити закон попри критику в ЄС.

Не схвалювати суперечливий закон Грузію закликав і канцлер Німеччини Олаф Шольц.