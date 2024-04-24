Уряд Словаччини схвалив реформу суспільного мовника, яка викликала масові протести

Словацький уряд на чолі з прем’єр-міністром Робертом Фіцо 24 квітня схвалив реформу суспільного мовлення країни, яка передбачає ліквідацію нинішнього мовника – "Радіо і телебачення Словаччини" (RTVS).

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на портал Aktuality.

Законопроєкт, погоджений урядом Словаччини, передбачає створення нової юридичної особи – "Словацького телебачення і радіо" (STVR). Зміну назви обґрунтовують тим, що прикметник "словацький" коректніше відображає аудиторію та суть мовника.

Документ передбачає створення Ради STVR із дев’яти членів, четверо з яких призначатиме міністр культури Словаччини, решту п’ятеро обирає парламент з-поміж експертів у галузі телебачення, радіомовлення, права, економіки та інформаційних технологій.

Рада матиме повноваження обирати генерального директора суспільного мовника Словаччини, а також звільняти його. Повноваження нинішнього голови RTVS Любоша Махая закінчуються в день, коли має набути чинності новий закон.

Міністерка культури Словаччини Мартіна Шимковічова раніше стверджувала, що реформа RTVS необхідна, оскільки нинішній мовник нібито є упередженим і дає простір лише для мейнстрімних поглядів, а інші піддає цензурі.

Сотні словацьких журналістів у відповідь підписали заяву, де назвали атаку на RTVS частиною масштабного наступу уряду Роберта Фіцо на всі вільні ЗМІ. А в країні відбулись численні масові протести.

Нагадаємо, в листопаді 2023 року, приблизно через місяць після призначення на посаду прем'єра, Роберт Фіцо оголосив бойкот чотирьом опозиційним словацьким ЗМІ. Він стверджував, що ці ЗМІ відкрито демонструють ворожу політичну позицію, в основному публікуючи неправдиву або неповну інформацію або приховуючи інформацію.