Партія Фіцо судиться через "наклеп" із журналістом, батьком лідера опозиції

Представники партії прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо Smer-SD подали кримінальну скаргу на журналіста Мартіна Мілана Шимечки, який є батьком лідера опозиційної "Прогресивної Словаччини" за підозрою в "наклепі на націю".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на інформагентство SITA.

Голова канцелярії словацького уряду Юрай Гедра заявив, що причиною позову проти Шимечки є його висловлювання про словацьку націю.

За словами Гедри, Шимечка в одній із дискусій висловився про Фіцо так: "Це прем'єр-міністр маленької нації, боягузливої, яка ніколи не воювала...". Потім він начебто додав: "Я повинен був сказати, що словаки – нація боягузів, а не боягузлива нація".

Голова канцелярії офісу Фіцо вважає, що висловлювання журналіста "перейшли межу кримінальної відповідальності", а він неодноразово робив "непристойні, негідні й такі, що дегуманізують, коментарі про інших людей з іншими поглядами".

Син журналіста, лідер "Прогресивної Словаччини" Міхал Шимечка розцінює кримінальну заяву Smer-SD як "дешеву демонстрацію сили" й спробу відвернути увагу суспільства. Він також нагадав, як його батька переслідували комуністичний режим у Чехословаччині та колишній авторитарний лідер Словаччини Владимир Мечіар.

"Smer захопила поліцію, збирається захопити SiS (cпецслужбу. – Ред.), тепер вона нападає на незалежних журналістів. І абсолютно безглуздо втягує в це мене, як опозиційного політика", – вважає Шимечка-молодший.

Сам журналіст у коментарі рідному виданню Dennik N назвав звинувачення проти себе "сміховинними". "З іншого боку, я бачу в цьому продовження політики цієї влади, яка хоче залякати журналістів. Я думаю, що це не закінчиться, буде ще більше", – додав він.

У листопаді 2023 року, приблизно через місяць після призначення на посаду прем'єра, Роберт Фіцо оголосив бойкот чотирьом опозиційним словацьким ЗМІ, зокрема Denník N. Він стверджував, що ці ЗМІ відкрито демонструють ворожу політичну позицію, в основному, публікуючи неправдиву або неповну інформацію або приховуючи інформацію.