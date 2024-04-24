Правительство Словакии одобрило реформу общественного вещателя, вызвавшую массовые протесты

Словацкое правительство во главе с премьер-министром Робертом Фицо 24 апреля одобрило реформу общественного вещания страны, предусматривающую ликвидацию нынешнего вещателя – "Радио и телевидение Словакии" (RTVS).

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на портал Aktuality.

Законопроект, согласованный правительством Словакии, предусматривает создание нового юридического лица – "Словацкого телевидения и радио" (STVR). Изменение названия обосновывается тем, что прилагательное "словацкий" корректнее отражает аудиторию и суть вещателя.

Документ предусматривает создание Совета STVR из девяти членов, четверо из которых будет назначать министр культуры Словакии, остальные пятеро выбирают парламент из числа экспертов в области телевидения, радиовещания, права, экономики и информационных технологий.

Совет будет иметь полномочия избирать генерального директора общественного вещателя Словакии, а также увольнять его. Полномочия нынешнего главы RTVS Любоша Махая заканчиваются в день, когда вступает в силу новый закон.

Министерство культуры Словакии Мартина Шимковичева ранее утверждала, что реформа RTVS необходима, поскольку нынешний вещатель якобы предвзято и дает простор только для мейнстримных взглядов, а другие подвергает цензуре.

Сотни словацких журналистов в ответ подписали заявление, где назвали атаку на RTVS частью масштабного наступления правительства Роберта Фицо на все свободные СМИ. А в стране прошли многочисленные массовые протесты.

Напомним, в ноябре 2023 года, примерно через месяц после назначения на должность премьера, Роберт Фицо объявил бойкот четырем оппозиционным словацким СМИ. Он утверждал, что эти СМИ открыто демонстрируют враждебную политическую позицию, в основном публикуя ложную или неполную информацию или скрывая информацию.