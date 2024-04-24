Прем’єр Іспанії може піти у відставку на тлі розслідування проти його дружини

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес 24 квітня оголосив про призупинення участі в публічних заходах на наступні кілька днів і допустив відставку у зв’язку з атаками на нього та дружину через нібито конфлікт інтересів.

Як повідомляє "Європейська правда", це випливає з листа, опублікованого Санчесом у Twitter (X).

Іспанський прем’єр заявив, що обмірковує можливу відставку на тлі кампанії з "переслідування і знищення", від якої страждає він і його сім'я в результаті інформації, пов'язаної з його дружиною Бегонією Гомес.

Звернення Санчеса з'явилося після того, як у середу видання El Confidencial повідомило, що мадридський суд вирішив розпочати таємне розслідування щодо Гомес та її професійної діяльності за скаргою групи "Манос Лімпіас", відомої позовами проти уряду.

У позові Гомес, дружину Санчеса, звинувачують у торгівлі впливом і корупції під час її роботи в освітньому центрі IE Africa Center. Стверджується, що вона нібито посприяла отриманню урядових субсидій кільком компаніям, із якими працювала.

У листі голова уряду Іспанії стверджує, що звинувачення проти нього навмисне й скоординовано в останні місяці просувають ультраправі опоненти, зокрема лідер Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо та очільник Vox Сантьяго Абаскаль.

Санчес запевнив, що його дружина буде співпрацювати із судом, але в той же час йому "потрібно зупинитися і подумати".

"Мені терміново потрібно відповісти на питання, чи варто це робити, незважаючи на болото, в яке праві і ультраправі намагаються затягнути політику. Чи повинен я продовжувати очолювати уряд або відмовитися від цієї високої честі", – написав Санчес.

Лідер Соціалістичної робітничої парті\ Іспанії зміг зберегти посаду прем'єра після дострокових виборів минулого року, заручившись підтримкою каталонських сепаратистських партій в обмін на амністію учасників незаконногоо референдуму 2017 року.

Детальніше про це читайте в архівному тексті "ЄвроПравди".