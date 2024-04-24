Премьер Испании может уйти в отставку на фоне расследования против его жены

Премьер-министр Испании Педро Санчес 24 апреля объявил о приостановлении участия в публичных мероприятиях на следующие несколько дней и допустил отставку в связи с атаками на него и жену из-за якобы конфликта интересов.

Как сообщает "Европейская правда", это следует из письма, опубликованного Санчесом в Twitter (X).

Испанский премьер заявил, что обдумывает возможную отставку на фоне кампании по "преследованию и уничтожению", от которой страдает он и его семья в результате информации, связанной с его женой Бегонией Гомес.

Обращение Санчеса появилось после того, как в среду издание El Confidencial сообщило, что мадридский суд решил начать тайное расследование в отношении Гомес и ее профессиональной деятельности по жалобе группы "Манос Лимпиас", известной исками против правительства.

В иске Гомес, жену Санчеса, обвиняют в торговле влиянием и коррупции во время ее работы в образовательном центре IE Africa Center. Утверждается, что она якобы поспособствовала получению правительственных субсидий нескольким компаниям, с которыми работала.

В письме глава правительства Испании утверждает, что обвинения против него умышленно и скоординировано в последние месяцы продвигают ультраправые оппоненты, в частности лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо и глава Vox Сантьяго Абаскаль.

Санчес заверил, что его жена будет сотрудничать с судом, но в то же время ему "нужно остановиться и подумать".

"Мне срочно нужно ответить на вопрос, стоит ли это делать, несмотря на болото, в которое правые и ультраправые пытаются затянуть политику. Должен ли я продолжать возглавлять правительство или отказаться от этой высокой чести", – написал Санчес.

Лидер Социалистической рабочей партии Испании смог сохранить пост премьера после досрочных выборов прошлого года, заручившись поддержкой каталонских сепаратистских партий в обмен на амнистию участников незаконного референдума 2017 года.

Подробнее об этом читайте в архивном тексте "ЕвроПравды".