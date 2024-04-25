Іспанська прокуратура вимагає закриття справи проти дружини прем'єра Санчеса

Прокуратура Мадрида заявила в четвер, що подала клопотання про закриття справи про корупцію проти дружини прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, яка змусила його оголосити, що він розглядає можливість своєї відставки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Прокуратура заявила, що оскаржує рішення мадридського суду, прийняте в середу, про розгляд приватної скарги проти дружини Санчеса Бегоньї Гомес за скаргою групи "Манос Лімпіас", відомої позовами проти уряду, за звинуваченнями у зловживанні впливом і корупції в бізнесі.

У своєму листі прем'єр заперечив звинувачення на адресу своєї дружини. Гомес публічно на них не відреагувала.

Віцепрем'єрка та міністр бюджету Марія Хесус Монтеро висловила сподівання, що наступного тижня Санчес оголосить, що залишиться на посаді, "тому що він нам потрібен".

Відставка прем'єра може призвести до висунення нового кандидата на голосування в нижній палаті парламенту, або до дострокових виборів влітку. Санчес також може винести на голосування вотум довіри, щоб зміцнити своє лідерство.

Суддя Хуан Карлос Пейнадо, який веде справу, викликав двох редакторів видань для надання свідчень в якості свідків у справі, повідомило Reuters джерело в суді.

Поки неясно, чи буде Гомес офіційно названа підозрюваною в закритому розслідуванні, яке все ще перебуває на ранніх стадіях та очікує на апеляцію прокурора.

Напередодні Санчес оголосив про призупинення участі в публічних заходах на наступні кілька днів і допустив відставку у зв’язку з атаками на нього та дружину через нібито конфлікт інтересів.

Іспанський прем’єр заявив, що обмірковує можливу відставку на тлі кампанії з "переслідування і знищення", від якої страждає він і його сім'я в результаті інформації, пов'язаної з його дружиною.

У позові дружину Санчеса звинувачують у торгівлі впливом і корупції під час її роботи в освітньому центрі IE Africa Center. Стверджується, що вона нібито посприяла отриманню урядових субсидій кільком компаніям, з якими працювала.

Лідер Соціалістичної робітничої партії Іспанії зміг зберегти посаду прем'єра після дострокових виборів минулого року, заручившись підтримкою каталонських сепаратистських партій в обмін на амністію учасників незаконного референдуму 2017 року.

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