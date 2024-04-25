Испанская прокуратура требует закрытия дела против супруги премьера Санчеса

Прокуратура Мадрида заявила в четверг, что требовала закрыть дела о коррупции против жены премьер-министра Испании Педро Санчеса, который объявил, что рассматривает возможность своей отставки.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Власти заявили, что оспаривают решение мадридского суда, принятое в среду, о рассмотрении частной жалобы против жены Санчеса Бегоньи Гомес по жалобе группы "Манос Лимпиас", известной исками против правительства, по обвинениям в злоупотреблении влиянием и коррупции в бизнесе.

В своем письме премьер отрицал обвинения в адрес своей жены. Гомес публично на них не отреагировала.

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Вице-премьер и министр по вопросам бюджета Мария Хесус Монтеро выразила надежду, что на следующей неделе Санчес объявит, что останется в должности, "потому что он нам нужен".

Отставка премьера может привести к выдвижению нового кандидата на голосование в нижней палате парламента, или к досрочным выборам летом. Санчес также может вынести на голосование вотум доверия, чтобы укрепить свое лидерство.

Судья Хуан Карлос Пейнадо, который ведет дело, вызвал двух редакторов изданий для дачи показаний по делу, сообщил Reuters источник в суде.

Пока неясно, будет ли Гомес официально названа подозреваемой в закрытом расследовании, которое все еще находится на ранних стадиях и ожидает апелляции прокурора.

Накануне Санчес объявил о приостановлении участия в публичных мероприятиях на следующие несколько дней и допустил отставку в связи с атаками на него и жену из-за якобы конфликта интересов.

В иске жену Санчеса обвиняют в торговле влиянием и коррупции во время ее работы в образовательном центре IE Africa Center. Утверждается, что она якобы поспособствовала получению правительственных субсидий нескольким компаниям, с которыми работала.

Лидер Социалистической рабочей партии Испании Педро Санчес смог сохранить пост премьера после досрочных выборов прошлого года, заручившись поддержкой каталонских сепаратистских партий в обмен на амнистию участников незаконного референдума 2017 года.

Подробнее об этом читайте в архивном тексте "ЕвроПравды".