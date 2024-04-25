Молдова забрала диппаспорт у спікера парламенту автономного регіону, який їздив у Москву

Офіційні відомства Молдови підтвердили вилучення дипломатичного паспорта у спікера Народного зібрання Гагаузії – автономного регіону Молдови – після його поїздки до Москви.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Спікер Народного зібрання Гагаузії Дмітрій Константінов заявив, що після повернення з Москви у нього в аеропорту Кишинева відібрали дипломатичний паспорт.

Константінов їздив до Росії на з’їзд проросійської опозиції Молдови, де були партії, близькі до олігарха-втікача Ілана Шора та башкан (голова) Гагаузії Євгенія Гуцул. Під час цього зібрання оголосили про створення політичного блоку "Перемога" на чолі з Шором.

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Речниця Прикордонної поліції Молдови Раїса Новіцкі підтвердила виданню, що у Константінова забрали дипломатичний паспорт.

"Під час контролю під час перетину держкордону у повноваження Прикордонної поліції входить вилучення документів, які визнано недійсними. У встановленому порядку документ передають установі, яка його видала", – повідомила речниця.

Аналогічну відповідь надали у Міністерстві закордонних справ.

У середу Антикорупційна прокуратура Молдови заявила, що завершила розслідування та передала до суду справу проти башкана Гагаузії та голови офісу партії "Шор" Євгенії Гуцул. Її звинувачують у систематичному ввезенні у Молдову грошей з Росії, які використовували для фінансування діяльності партії, у тому числі оплати за участь в акціях протесту.

Також днями у Молдові заявили про конфіскацію понад 1 млн доларів готівкою, які поплічники Ілана Шора планували приховано ввезти у Молдову з Росії.