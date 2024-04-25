Кишинев забрал диппаспорт у спикера парламента автономной Гагаузии, который ездил в Москву

Официальные ведомства Молдовы подтвердили изъятие дипломатического паспорта у спикера Народного собрания Гагаузии – автономного региона Молдовы – после его поездки в Москву.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Спикер Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов заявил, что после возвращения из Москвы у него в аэропорту Кишинева отобрали дипломатический паспорт.

Константинов ездил в Россию на съезд пророссийской оппозиции Молдовы, где были партии, близкие к беглому олигарху Илану Шору и башкан (глава) Гагаузии Евгения Гуцул. Во время этого собрания объявили о создании политического блока "Победа" во главе с Шором.

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Пресс-секретарь Пограничной полиции Молдовы Раиса Новицки подтвердила изданию, что у Константинова забрали дипломатический паспорт.

"Во время контроля при пересечении госграницы в полномочия Пограничной полиции входит изъятие документов, которые признаны недействительными. В установленном порядке документ передают учреждению, которое его выдало", – сообщила пресс-секретарь.

Аналогичный ответ предоставили в Министерстве иностранных дел.

В среду Антикоррупционная прокуратура Молдовы заявила, что завершила расследование и передала в суд дело против башкана Гагаузии и главы офиса партии "Шор" Евгении Гуцул. Ее обвиняют в систематическом ввозе в Молдову денег из России, которые использовали для финансирования деятельности партии, в том числе оплаты за участие в акциях протеста.

Также на днях в Молдове заявили о конфискации более 1 млн долларов наличными, которые соратники Илана Шора планировали скрыто привезти из России.