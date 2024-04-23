Поплічники олігарха-втікача Шора хотіли ввезти з Росії в Молдову понад $1 млн

Правоохоронці в Молдові здійснили 150 обшуків після того, як дізнались про намір прихильників групи олігарха-втікача Ілана Шора ввезти контрабандою готівку, й конфіскували понад 20 мільйонів леїв (1,12 мільйона доларів).

Про це на пресконференції 23 квітня заявили голова Генінспекторату поліції Молдови Віорел Чернеуцану та представник прокуратури Віктор Фуртуне, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

За словами Фуртуне, обшуки відбулись у ніч проти 23 квітня, більшість – у Кишинівському аеропорту. У результаті вилучили великі суми грошей в іноземній валюті – 62 тисячі російських рублів, понад три тисячі євро та понад 1,11 мільйона доларів, а також 128 мобільних телефонів.

Чернеуцану розповів, люди, які намагалися ввезти з Росії в Молдову гроші для групи Шора, мали отримати за це від 300 до 500 євро, причому кожен мав при собі не більше 10 тисяч доларів – максимальної суми, яку можна ввозити без декларування.

Загалом молдовські правоохоронці вилучили понад 20,4 мільйона леїв, які, як розповів Чернеуцану, призначалися для фінансування політичних партій у Молдові в інтересах "організованої злочинної групи Шор".

Прокурор Віктор Фуртуне повідомив, що розслідування триває, поки що нікого з підозрюваних не затримали.

Нагадаємо, 21 квітня в Москві відбувся з'їзд проросійської опозиції Молдови за учаті партій, близьких до олігарха-втікача Ілана Шора та башкана (голови) Гагаузії Євгенія Гуцул. На з'їзді створили політичний блок "Перемога", який очолив Шор.

Конституційний суд Молдови у червні 2023 року оголосив "неконституційною" парламентську партію "Шор".

Про значення заборони партії "Шор" читайте у статті: Молдова йде на війну з агентами Кремля. Що означає заборона ключової опозиційної партії країни.