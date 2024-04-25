Банда грузинів викрадала в ЄС рідкісні російськомовні книги та продавала їх на аукціонах

У кількох державах Європейського Союзу затримали дев’ятьох громадян Грузії, яких підозрюють у викраденні антикварних і рідкісних книг – передусім російських авторів або написаних російською мовою.

Про це, як пише "Європейська правда", 25 квітня повідомив Європол.

У 2022 і 2023 роках злочинній групі вдалося викрасти рідкісні книги з національних та історичних бібліотек Чехії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Латвії, Литви, Польщі, Франції та Швейцарії.

Учасники групи відвідували бібліотеки й цікавились антикварними книгами, приміром, із науковою метою, після чого ретельно вимірювали і фотографували їх. Через кілька днів зловмисники приходили до бібліотеки, де підмінювали оригінали копіями.

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Фото: Європол

В окремих випадках злочинна група "покладалася на більш грубий підхід і просто вривалася до бібліотек", зазначає Європол.

Загалом зловмиників вважають причетними до викрадення щонайменше 170 книг, що завдало збитків на суму близько 2,5 мільйона євро та "незмірних духовних втрат". Частину викрадених книг продали через аукціонні доми в Санкт-Петербурзі та Москві.

Фото: Європол

Трьох підозрюваних арештували в Естонії, Франції та Литві, ще двоє підозрюваних перебували під судовим наглядом у Франції. Зрештою, ще чотирьох громадян Грузії затримали під час останньої операції в Грузії та Латвії.

Окрім арешту підозрюваних, правоохоронці вилучили понад 150 книг для встановлення їхнього походження. Одну з книг, яку злочинці викрали у Франції, вже вдалося повернути.

ЗМІ раніше звертали увагу, що за останні два роки в Польщі, Литві та інших країнах Балтії викрали російську і російськомовну літературу XIX століття на мільйони євро, замінивши оригінали на полицях бібліотек підробками.

Нещодавно президент США Джо Байден висміяв свого майбутнього суперника на президентських виборах Дональда Трампа, який минулого місяця почав продавати Біблії.