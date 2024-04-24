Байден: Я майже готовий купити Біблію від Трампа, щоб подивитися, що там, в біса, написано

Президент США Джо Байден висміяв свого майбутнього суперника на президентських виборах Дональда Трампа, який минулого місяця почав продавати Біблії.

Заяву Байдена наводить The Hill, повідомляє "Європейська правда".

Байден згадав про продаж Біблій у контексті позиції Трампа щодо абортів.

На думку чинного президента, його попередник відповідальний за рішення Верховного суду, який скасував прецедентне рішення, що гарантувало право на аборт, а також за подальші обмеження на аборти на рівні штатів.

"Він назвав рішення у справі Доббса дивом", – сказав Байден про Трампа, маючи на увазі рішення Верховного суду в червні 2022 року, яке скасувало гарантію права на аборт.

"Можливо, це походить з Біблії, яку він намагається продати. Я майже готовий купити її, щоб подивитися, що, в біса, в ній написано", – додав Байден, після чого натовп розсміявся.

Як відомо, у березні Трамп у розпал передвиборчої кампанії та зі зростанням витрат на його численні судові справи почав продавати американцям Біблії. Купити книжку пропонують за $59,99.

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