Банда грузин похищала в ЕС редкие русскоязычные книги и продавала их на аукционах

В нескольких государствах Европейского Союза задержали девять граждан Грузии, которых подозревают в похищении антикварных и редких книг – прежде всего российских авторов или написанных на русском языке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", 25 апреля сообщил Европол.

В 2022 и 2023 годах преступной группе удалось похитить редкие книги из национальных и исторических библиотек Чехии, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Латвии, Литвы, Польши, Франции и Швейцарии.

Участники группы посещали библиотеки и интересовались антикварными книгами, например, с научной целью, после чего тщательно измеряли и фотографировали их. Через несколько дней злоумышленники приходили в библиотеку, где подменяли оригиналы копиями.

Реклама:

ФОТО: ЕВРОПОЛ

В отдельных случаях преступная группа "полагалась на более грубый подход и просто врывалась в библиотеки", отмечает Европол.

В общем злоумышленников считают причастными к похищению не менее 170 книг, что нанесло ущерб на сумму около 2,5 миллиона евро и "неизмеримых духовных потерь". Часть похищенных книг продали через аукционные дома в Санкт-Петербурге и Москве.

ФОТО: ЕВРОПОЛ

Трех подозреваемых арестовали в Эстонии, Франции и Литве, еще двое подозреваемых находились под судебным надзором во Франции. В конце концов, еще четырех граждан Грузии задержали во время последней операции в Грузии и Латвии.

Кроме ареста подозреваемых, правоохранители изъяли более 150 книг для установления их происхождения. Одну из книг, которую преступники похитили во Франции, уже удалось вернуть.

СМИ ранее обращали внимание, что за последние два года в Польше, Литве и других странах Балтии похитили русскую и русскоязычную литературу XIX века на миллионы евро, заменив оригиналы на полках библиотек подделками.

Недавно президент США Джо Байден высмеял своего будущего соперника на президентских выборах Дональда Трампа, который в прошлом месяце начал продавать Библии.