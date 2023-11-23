З бібліотек Польщі і країн Балтії викрали російських книг на мільйони євро

За останні два роки в Польщі, Литві та інших країнах Балтії викрали російську і російськомовну літературу 19-го століття на мільйони євро, замінивши оригінали на полицях бібліотек підробками.

Про це йдеться у публікації LRT, пише "Європейська правда".

Бібліотека Варшавського університету дізналася про крадіжки лише минулого місяця. Серед викрадених книг були перші видання творів Александра Пушкіна та Миколи Гоголя – російського письменника українського походження. Один зі співробітників університету оцінив вартість викрадених книг приблизно в 1 мільйон євро.

Злодії націлилися на російську літературу в усіх трьох країнах Балтії. Експерти вважають, що викрадені книги опинилися в Росії, де принаймні частину з них продали на поспіхом організованих аукціонах.

Перші такі крадіжки були зафіксовані минулого року в Національній бібліотеці Латвії, де зникли три книги. Пізніше громадянин Грузії був визнаний винним у крадіжці і засуджений до шести місяців ув'язнення.

Того ж місяця двоє чоловіків прийшли до університетської бібліотеки в Тарту, Естонія, стверджуючи, що вивчають цензуру і політику друку в Росії початку 19 століття. Вони попросили книги Пушкіна і Гоголя, яким було майже 200 років.

Лише через чотири місяці бібліотека зрозуміла, що чоловіки залишили вісім переконливих на вигляд копій замість оригіналів. Збиток був оцінений у 158 тисяч євро.

У травні бібліотека Вільнюського університету також виявила зникнення 17 рідкісних російських книг.

"Більшість викрадених книг були замінені на неоригінальні", – повідомила агентству AFP Гінтаре Віткаускайте-Шаткаускене, прессекретарка генеральної прокуратури Литви.

За даними литовських слідчих, вартість викрадених книг становить близько 440 тисяч євро. Серед них і вірші Александра Пушкіна 1826 року, роман Михаїла Лермонтова "Герой нашого часу" 1840 року, видання п'єси Миколи Гоголя "Ревізор" 1841 року, п'єса Пушкіна "Борис Годунов", опублікована в 1831 році, і його книга "Історія Пугачова".

Також серед викрадених видань – вірші українського поета Тараса Шевченка 1840 року.

Сімдесят дев'ять книг також зникли з Варшавського університету. Принаймні частина цих книг була продана на аукціонах у Росії.

Нагадаємо, в латвійській столиці Ризі у травні демонтували пам'ятник Пушкіну, який стояв у парку Кронвалда.

А у Вільнюсі перейменували Літературний Музей імені Пушкіна на Музей Маркучайського маєтку.