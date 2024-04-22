FT: На Грецію і Іспанію тиснуть щодо передачі Україні додаткових систем ППО

Греція та Іспанія перебувають під сильним тиском з боку своїх союзників по ЄС і НАТО щодо надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо Financial Times.

Цього місяця Київ терміново звернувся до західних союзників із проханням про надання семи додаткових систем протиповітряної оборони.

Лише Німеччина оголосила про постачання додаткової системи Patriot.

За словами інформованих з ходом дискусії людей, інші лідери ЄС використали саміт у Брюсселі минулого тижня, щоб особисто закликати прем’єр-міністрів Іспанії та Греції Педро Санчеса та Кіріакоса Міцотакіса пожертвувати деякі зі своїх систем Україні.

Обом лідерам, чиї збройні сили мають більше десятка систем Patriot плюс інші, такі як С-300, сказали, що їхні потреби не такі великі, як потреби України, і що вони не стикаються з жодною безпосередньою загрозою.

"Ми всі знаємо, у кого вони є, ми всі знаємо, де вони, і всі ми знаємо, кому вони насправді потрібні", – сказав один із співрозмовників.

Офіційні особи заявили, що на Польщу та Румунію, які також мають Patriot, чиниться менший тиск, щоб вони розглянули питання про поставки до Києва, враховуючи їхнє більш вразливе розташування на кордоні з Україною.

Україна наразі має щонайменше три системи Patriot, у тому числі одну, поставлену США та дві з Німеччини (це було до заяви Берліна 13 квітня).

Тиск щодо пожертвування систем посилиться на зустрічі міністрів закордонних справ і оборони всіх 27 держав-членів ЄС у Люксембурзі в понеділок, заявили посадовці. Відомо, що Київ особливо зацікавлений у застарілих грецьких системах С-300, які українські сили вже мають на озброєнні та мають досвід роботи з ними.

"Є країни, які не потребують негайної системи протиповітряної оборони, якщо чесно. Кожну країну просять вирішити, що вона може надати", – сказав один дипломат ЄС, який брав участь у підготовці зустрічі.

Міністерства оборони Греції та Іспанії відмовилися давати коментарі Financial Times. Після зустрічі із Зеленським минулого місяця Санчес заявив, що Іспанія "надасть нові можливості у 2024 році, щоб допомогти Україні захистити себе від російської агресії".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у п'ятницю, що він очікує, що нові зобов'язання щодо поставок протиповітряної оборони "будуть оголошені найближчим часом", але не надав жодних подробиць щодо країн або озброєння.

Нагадаємо, міністри закордонних справ і оборони Німеччини у листі до десятків країн анонсували глобальну ініціативу з пошуку додаткових засобів протиповітряної оборони для України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше заявив, що Україна ідентифікувала 100 систем протиповітряної оборони в країнах-союзниках і просить передати хоча б сім із них для захисту українських міст.