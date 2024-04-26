Премьер Греции исключил поставки Украине систем ПВО

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис исключил возможность поставить Украине системы противовоздушной обороны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью телеканалу Skai TV, которое приводит Reuters.

По словам Мицотакиса, Греция не будет передавать Украине ни комплексы Patriot, ни советские С-300.

"Греция не собирается отправлять С-300 или Patriot в Украину. Нас спросили, и мы объяснили, почему мы не можем этого сделать", – отметил греческий премьер.

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Он подчеркнул, что эти системы "критически важны для нашего потенциала сдерживания".

Агентство напоминает, что оборона является очень чувствительным вопросом для Греции, учитывая напряженность в отношениях с Турцией.

Недавно СМИ сообщили, что Греция и Испания находятся под сильным давлением со стороны своих союзников по ЕС и НАТО о предоставлении Украине дополнительных систем противовоздушной обороны.

Лидерам стран, чьи вооруженные силы имеют более десятка систем Patriot плюс другие, такие как С-300, сказали, что их потребности не так велики, как потребности Украины, и что они не сталкиваются ни с одной непосредственной угрозой.

Комментируя публикацию СМИ, представитель правительства Греции Павлос Маринакис подчеркнул, что его страна уже оказала "ощутимую помощь" Украине и ее народу.

Глава испанского МИД на вопрос, рассматривает ли Мадрид возможность поставить Киеву Patriot, избежал прямого ответа, отметив, что Испания "продолжит делать все, что в ее силах", чтобы помочь Украине в войне против России.