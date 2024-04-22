Греція відреагувала на повідомлення ЗМІ про тиск для надання Україні Patriot

Речник уряду Греції Павлом Марінакіс 22 квітня прокоментував публікацію Financial Times, згідно з якою НАТО та Європейський Союз тиснуть на Афіни та Мадрид, аби ті передали Україні свої системи Patriot.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Коментуючи статтю FT, Марінакіс підкреслив, що Греція вже надала "відчутну допомогу" Україні та її народу.

"Однак слід підкреслити, що не буде вжито жодних дій – і я підкреслюю це, – які могли б навіть віддалено поставити під загрозу здатність нашої країни до стримування або протиповітряної оборони", – додав речник грецького уряду на брифінгу.

"Ми послідовно спростовували подібні заяви в минулому, і я рішуче підтверджую нашу позицію сьогодні", – зауважив він.

Нагадаємо, за даними Financial Times, Греція та Іспанія перебувають під сильним тиском з боку своїх союзників по ЄС і НАТО щодо надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони.

Голова іспанського МЗС на питання, чи розглядає Мадрид можливість поставити Києву Patriot, уникнув прямої відповіді, зазначивши, що Іспанія "продовжить робити все, що в її силах", щоб допомогти Україні у війні проти Росії.