Блінкен у Пекіні зустрівся із Сі Цзіньпіном

Держсекретар США Ентоні Блінкен у п’ятницю, 26 квітня, у Пекіні зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NBC News.

Основною метою візиту Блінкена до Китаю було попередити про недопустимість підтримки Росії у війні проти України.

Серед інших питань на порядку денному були економічна і торговельна практика Китаю, яку США вважають несправедливою, китайська агресивна поведінка в Південно-Китайському морі, стабільність у Тайванській протоці, ядерна і ракетна програми Північної Кореї та війна між Ізраїлем і ХАМАС.

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Перед зустріччю із Сі Блінкен мав п’ятигодинні переговори з міністром закордонних справ Китаю Ваном Ї, яка включала робочий обід.

Згідно з повідомленням Державного департаменту за підсумками переговорів, Блінкен і Ван Ї обговорили наступні кроки щодо низки зобов'язань, які Сі і президент Джо Байден взяли на себе на саміті в Каліфорнії в листопаді, в тому числі щодо поглиблення співпраці в боротьбі з наркотиками, комунікації між військовими, переговорів про ризики і безпеку штучного інтелекту, а також щодо сприяння обміну між людьми.

З часу останнього візиту Блінкена до Пекіна 10 місяців тому діалог між США і Китаєм активізувався, а лідери обох країн пообіцяли підтримувати відносини на більш надійній основі.

Держсекретар США у середу, 24 квітня, прибув з візитом до Китаю. Під час візиту держсекретар зазначив, що Сполученим Штатам та Китаю необхідно відповідально вирішувати свої розбіжності.

Він також звернувся до китайської влади із закликом забезпечити рівні умови для американського бізнесу.