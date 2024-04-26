Блинкен в Пекине пригрозил Китаю новыми санкциями в случае поддержки войны России

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Пекин подтвердил готовность Белого дома к новым санкциям против Китая в случае, если он продолжит поддерживать Россию в ее полномасштабной войне против Украины.

Об этом он сказал во время брифинга 26 апреля, сообщает "Европейская правда".

Блинкен отметил, что европейские партнеры США неоднократно выражали обеспокоенность "действиями, которые китайские предприятия осуществляют для поддержки российской оборонной промышленной базы".

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"Это касается не только непосредственной угрозы, которую представляет Россия и ее агрессия против Украины. Речь идет о средне- и долгосрочной угрозе, которую многие европейцы испытывают на собственном опыте, которую Россия потенциально представляет для них", – пояснил он.

Госсекретарь добавил, что в связи с этим США и европейские партнеры ожидают от Пекина шагов, направленных на сдерживание такой помощи.

"Мы также, как я уже говорил, рассматриваем действия, которые мы полностью готовы принять, если не увидим изменений. В случае с США мы уже ввели санкции против более сотни китайских предприятий, экспортный контроль и тому подобное. И мы вполне готовы действовать, принимать дополнительные меры, и я очень четко дал это понять во время сегодняшних встреч", – подытожил Блинкен.

Россия и Китай существенно углубили отношения с начала российской полномасштабной войны России против Украины в феврале 2022 года.

Для Москвы КНР является важным рынком сбыта собственных товаров, а также обхода западных санкций. Китай же получил выгоду от импорта дешевых российских энергоносителей и доступа к огромным природным ресурсам.

Недавно посол США при НАТО Джулианна Смит обвинила Китай в помощи России в достижении военных целей в Украине, поскольку Пекин продолжает продавать такие товары, как технологии беспилотников или пороховые компоненты.