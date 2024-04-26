Глава МЗС Китаю попередив Блінкена про наростання "негативних факторів" у відносинах з США

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї попередив держсекретаря США Ентоні Блінкена, що у відносинах між країнами наростають проблеми.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Зустріч Блінкена з Ваном Ї відбулась вранці у п’ятницю, 26 квітня, у Пекіні.

"Відносини між Китаєм і США починають стабілізуватися. Але водночас негативні фактори у відносинах все ще зростають", – сказав головний китайський дипломат на початку зустрічі.

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Своєю чергою Блінкен підкреслив важливість діалогу, назвавши двосторонні відносини "найбільш послідовними у світі".

"Я сподіваюся, що в цих дискусіях ми будемо дуже чітко, дуже прямо говорити про ті сфери, де у нас є розбіжності, і про те, яку позицію займають Сполучені Штати", – сказав він.

Очікується, що Блінкен також зустрінеться з президентом Сі Цзіньпіном перед виступом перед пресою і відльотом у п'ятницю ввечері.

Американські посадовці дедалі більше занепокоєні тим, що китайська економічна підтримка Росії, включно з експортом технологій і компонентів подвійного призначення, допомагає підживлювати російські сили в Україні.

Хоча китайські лідери дослухалися до застережень США не надсилати Кремлю пряму військову допомогу у вигляді зброї чи боєприпасів, зростає відчуття, що економічна і промислова підтримка Пекіна допомогла Росії обійти західні санкції.

У Вашингтоні також занепокоєні посиленням агресії Китаю в Південно-Китайському морі.

Держсекретар США у середу, 24 квітня, прибув до китайського Шанхая. Під час візиту держсекретар закликав Сполучені Штати і Китай відповідально вирішувати свої розбіжності.

Він також звернувся до китайської влади із закликом забезпечити рівні умови для американського бізнесу.